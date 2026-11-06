Piloto de bus se pelea y causa accidente al olvidar el freno

Un video que circula en redes sociales ha generado conmoción por lo insólito de un accidente protagonizado por el piloto de un bus, quien se bajó de su unidad para enfrentarse a golpes con otro hombre, pero olvidó activar el freno de mano y provocó que el vehículo avanzara sin conductor hasta estrellarse contra un edificio.
El hecho ocurrió el martes 3 de noviembre de 2026, alrededor de las 19:00 horas, en la intersección de las calles Biobío e Imperial, en Puerto Varas, al sur de Chile.
Las imágenes, grabadas por uno de los pasajeros, muestran los momentos previos al accidente. Según los reportes, el conductor detuvo el autobús en medio de una discusión con otro hombre y decidió descender para confrontarlo, sin percatarse de que había dejado la unidad sin asegurar.
Segundos después, el bus comenzó a avanzar por la vía. Al darse cuenta de lo que sucedía, el piloto salió corriendo e intentó alcanzar el vehículo para detenerlo, pero no consiguió evitar que continuara su recorrido.
Mientras tanto, los pasajeros comenzaron a gritar al percatarse de que la unidad estaba fuera de control. La grabación muestra el momento en que el autobús termina estrellándose contra un edificio, provocando momentos de tensión entre quienes viajaban en su interior.
Capturan a piloto de bus
De acuerdo con información de la Primera Comisaría de Puerto Varas, el propio conductor reconoció que había descendido para discutir con otra persona y que olvidó colocar el freno de mano, por lo que fue detenido tras el incidente.
@cleivamoris Asi quedó... https://t.co/w3GKCTMpSe— Alejandro Alegria ? (@alegriagonzaa) November 5, 2026
El accidente dejó cuatro personas heridas, quienes recibieron asistencia de personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y fueron trasladadas a un centro hospitalario. Las autoridades informaron que ninguna sufrió lesiones de gravedad y que no hubo víctimas mortales.