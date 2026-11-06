 Motoladrón llora y suplica a policías tras captura en Villa Nueva
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VIDEO: Presunto motoladrón llora y suplica a policías tras ser capturado en Villa Nueva

“Yo no hice nada, estaba en mi casita”: presunto motoladrón captado por cámara rompe en llanto al ser detenido.

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Así fue la captura de dos presuntos motoladrones en Villa Nuevo., Captura de pantalla video de X.
Así fue la captura de dos presuntos motoladrones en Villa Nuevo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos motoladrones son capturados en el sector de Santa Isabel, Villa Nueva. Durante el procedimiento, uno de los señalados rompe en llanto y suplica a los agentes policiales que no se lo lleven, mientras asegura que no cometió ningún delito.

Poli, por favor, yo no hice nada malo, poli, por favor, se lo suplico, yo estaba en mi casita. No, poli. Se lo juro por Dios, yo no hice nada", expresa el hombre entre lágrimas mientras es trasladado hacia una patrulla.

La detención ocurrió horas después de un asalto armado contra el creador de contenido Mynor Quinteros, conocido como Cekor, quien también trabajaba como mototaxista por aplicación.

Video del asalto 

El atraco quedó registrado a las 2:12 de la madrugada del 5 de octubre de 2026, cuando Quinteros realizaba una transmisión en vivo mientras recorría la zona 1 de Villa Nueva a bordo de su motocicleta. Una cámara 360 instalada en el vehículo captó el momento en que dos individuos lo interceptaron.

En las imágenes se observa que uno de los sujetos, quien conducía la motocicleta, le exige: "Vivo con el phone", mientras su acompañante lo amenaza apuntándole con un arma de fuego.

Ante el peligro, Quinteros abandona su motocicleta y corre para ponerse a salvo. Los delincuentes aprovechan la situación para escapar con el vehículo y su teléfono celular.

Sin embargo, mediante el GPS de la motocicleta, el afectado logró localizarla horas después, lo que permitió ubicar y capturar a los dos presuntos responsables.

La grabación de la detención también generó reacciones por la actitud de uno de los sospechosos, quien pasó de presuntamente participar en el asalto a suplicar entre llantos que no lo trasladaran a prisión.

Hasta el momento se desconoce la situación legal de ambos señalados. Quinteros asegura que horas después quedaron en libertad y manifestó temor por su vida ante la posibilidad de represalias.

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