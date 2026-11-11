Conductor intenta arrollar a ex y sufre accidente impactante

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que un hombre intentó atropellar a su expareja, luego de que esta se negara a conversar con él tras poner fin a su relación. El hecho, ocurrido en Praia Grande, São Paulo, Brasil, terminó con un aparatoso accidente de tránsito.
En las imágenes se observa cómo el hombre se aproxima en una camioneta a la mujer, quien caminaba tranquilamente por la banqueta. Durante algunos segundos, ambos intercambian palabras, pero ella, visiblemente molesta, se niega a continuar la conversación y se dirige hacia su propio vehículo, que se encontraba estacionado en sentido contrario.
Así fue el aparatoso accidente
Inicialmente, el conductor avanza hacia la esquina de la calle, dando la impresión de que se marcharía del lugar. Sin embargo, segundos después cambia de dirección y regresa a toda velocidad, aparentemente con la intención de embestir a la mujer.
Al percatarse de lo que ocurría, la víctima reacciona rápidamente y logra ponerse a salvo junto a una pared, evitando ser arrollada. No obstante, el conductor pierde el control de su camioneta e impacta contra el vehículo de su expareja.
La fuerza del choque provoca que el automotor vuelque sobre la calle y termine golpeando también a otro automóvil que permanecía estacionado al otro lado de la vía.
Pese a lo aparatoso del accidente, el hombre consigue salir del vehículo volcado y permanece unos momentos en el lugar, aparentemente afectado por lo ocurrido. Posteriormente, se quita la camiseta y se sienta sobre la banqueta, mientras la mujer realiza una llamada telefónica.
En los últimos segundos de la grabación aparece otro hombre que se acerca para auxiliar a la mujer.
El video ha generado reacciones de indignación en redes sociales debido al peligro al que estuvo expuesta la víctima, quien logró escapar de una situación que pudo terminar en una tragedia.