¡Zayn sorprende a sus seguidores con su nuevo look! - Emisoras Unidas

¡Zayn sorprende a sus seguidores con su nuevo look!

El cantante Zayn Malik decidió decolorar por completo su pelo y barba, luciendo extrañamente fascinante. Pero este mood “sin color definido” terminó. Zayn se ha transformado en algo así como el Duende Verde.

En la fotografía que publicó en Instagram recibió muchos comentarios, algunas personas aseguran que el hecho de terminar su relación con Gigi Hadid le está afectando mucho, otras personas le dijeron que no le va para nada el look. Pero también recibió muchos elogios de personas que aman su nuevo look.

¿A ti que te parece?