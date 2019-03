Los nuevos Faraones de la música

Red Hot Chili Peppers El viernes 15 de marzo los integrantes de la banda californiana se convertirán en los nuevos faraones egipcios de la música, al presentar por primera vez un concierto teniendo de marco la pirámides de Giza en Egipto. Red Hot Chili Peppers are pleased to announce a live stream from the upcoming show …

