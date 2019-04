La primera foto de un agujero que todos nos estamos haciendo

Si no eres un especialista en el tema o uno de los 200 científicos involucrados en el proyecto, estas preguntas te ayudarán a comprender el hallazgo presentado esta mañana. El de 10 de abril de 2019 pasará a la historia como el día en el que los científicos de la Tierra lograron capturar por primera vez una imagen de un agujero negro. Una fotografía puede parecer un acto poco trascendental; sin embargo, cuando se trata del entendimiento del Universo y la divulgación de la ciencia, una imagen de lo que ocurre a miles de millones de kilómetros de nuestro planeta puede tener un gran impacto. En esta ocasión la expectativa fue grande –y aunque a primera vista la imagen pudo decepcionar a algunos–, lo cierto es que las condiciones en las que se logró esta imagen explican avances científicos que hace apenas algunas décadas resultaban impensados, al tiempo que la presentación levantó una serie de preguntas, que puede que ya te hayas planteado o que no se te habían ocurrido antes. Éstas son las más comunes: ¿Qué es un agujero negro? Según Stephen Hawking, «un agujero negro es una región donde la gravedad es tan fuerte que la luz no puede escapar». Se utiliza la velocidad de la luz como el parámetro por excelencia, porque no existe nada que viaje más rápido en el Universo. ¿Qué agujero negro aparece en la imagen y dónde está? Se trata de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia elíptica conocida como M87 (por su denominación en el catálogo Messier) ubicada en la constelación de Virgo, a unos 55 millones de años luz de la Tierra: «La imagen obtenida confirma la presencia de un agujero negro en el centro de Messier 87, una galaxia masiva que habita Virgo, un cúmulo de galaxias cercano a nosotros. El agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra y tiene una masa 6.500 millones de veces superior a la de nuestro Sol», asegura el EHT. ¿Cuál es el tamaño del agujero negro? La masa del agujero negro en M87 es aproximadamente 6 mil 500 veces más grande que el Sol. ¿Cómo tomaron la foto? El equipo necesario para tomar la foto se integró de ocho telescopios ubicados en diversos puntos del planeta, entre ellos Hawai, México, Arizona, España, Chile y la Antártica. Fotografía del EHT del agujero negro en M87. / Foto: Colaboración EHT / almaobservatory.orgLos datos obtenidos de cada uno de los telescopios milimétricos fueron combinados, resultando así en la imagen que ahora tenemos: «Las observaciones del EHT usan una técnica conocida como interferometría de línea de base muy larga (VLBI, en su sigla en inglés), que sincroniza telescopios de todo el mundo y aprovecha la rotación de nuestro planeta para crear un gran telescopio del tamaño de la Tierra que observa a una longitud de onda de 1,3 mm». ¿Por qué la foto parece tomada con la cámara de un celular antiguo si se utilizó alta tecnología? Aunque la primera reacción de algunas personas en redes sociales fue de decepción ante la imagen revelada, se trata de un hito en la historia de la ciencia que es necesario precisar: En primer lugar, no se trata de una fotografía en sentido estricto, pues ni siquiera la luz puede escapar a la gravedad de los agujeros negros y por lo tanto, resultan imposibles de percibir para el ojo humano. En realidad, la foto está elaborada con una técnica llamada interferometría, que combina distintas ondas electromagnéticas (partes del espectro de luz no visible) para generar una imagen que de otra forma, sería imposible obtener. Conjunto de telescopios milimétricos que forman parte del EHT alrededor del mundo. En México, el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Imagen: Colaboración EHT / almaobservatory.org

Esto es posible gracias a la recopilación de cientos de terabytes de datos reunidos por los distintos telescopios milimétricos que permitieron crear una imagen a partir de la información. Para demostrar el poderío de esta técnica, el EHT asegura que «esta técnica permite alcanzar una resolución angular de 20 microarcosegundos, suficiente para leer un periódico en Nueva York desde un café en París». ¿Qué aparece exactamente en la foto? El agujero negro es la ausencia de luz en el círculo oscuro del centro, mientras que el disco de color naranja que lo cubre es materia que gira violentamente alrededor del agujero negro. Esta materia no emite luz dentro del espectro visible, pero sí rayos x y gamma que pueden detectarse a través de técnicas como la interferometría. El límite entre ambas regiones es el horizonte de sucesos. ¿Es peligroso? No lo es. A pesar de que se trata de un objeto supermasivo, su distancia con la Tierra hace imposible que tenga alguna influencia en nuestro Sistema Solar. La estrella más cercana a nuestra planeta, el Sol, tampoco podría convertirse al final de su vida en un agujero negro debido a su masa. Existen videos en YouTube con millones de visualizaciones en los que se puntualizan escenarios donde la Tierra es absorbida por un agujeros negro como éste; sin embargo, se trata de planteamientos sensacionalistas e inexactos que incluso caen en teorías pseudocientíficas. Si no eres un especialista en el tema o uno de los 200 científicos involucrados en el proyecto, estas preguntas te ayudarán a comprender el hallazgo presentado esta mañana. El de 10 de abril de 2019 pasará a la historia como el día en el que los científicos de la Tierra lograron capturar por primera vez una imagen de un agujero negro. 