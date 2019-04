NO tener hijos podría ser la mejor manera de ayudar al planeta

Si quieres ayudar a salvar el planeta del cambio climático no basta con reciclar, modificar tu alimentación o tus pensamientos… ahora debes tomar una importante decisión: tener hijos o no. Debemos estar conscientes de que no es un buen momento para sentirnos esperanzados y soñar con un futuro prometedor. El cambio climático no es una teoría …

Continuar leyendo “NO tener hijos podría ser la mejor manera de ayudar al planeta”