¿ Britney fuera de los escenarios ? Esto la podría dejar out de la escena

La cantante Britney Spears no regresará a Las Vegas para otra residencia, no en un futuro próximo, y tal vez nunca, dijo su manager de muchos años, Larry Rudolph, a tmz.com. ” Me he dado cuenta de que no debería regresar para hacer esta residencia en Las Vegas, no en un futuro próximo y posiblemente …

