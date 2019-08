Semáforos en China exponen a peatones que se cruzan la calle en rojo.

Semáforos peatonales chinos detectan por reconocimiento facial a quienes no cruzan debidamente, conocidos como “jaywalkers”son expuestos públicamente en pantallas. Los sistemas masivos de reconocimiento facial llevan tiempo funcionando en China, un país donde además los están usando de formas realmente singulares. Una de ellas es la de poner en evidencia a los peatones que cruzan por donde no deben o cuando no deben. …

