A continuación encontrará la cantidad de casos de COVID-19 registrados por cada municipio del país desde el viernes 13 de marzo.
En la base de datos actualizada hasta el viernes 5 de junio del Departamento de Epidemiología figuran los 6 mil 485 casos de coronavirus COVID-19 en Guatemala.
Dichos casos ya fueron reportados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Pero, el conteo se diferencia en el apartado de fallecidos ya que la cartera de Salud reportó hasta este viernes 216 fallecidos; mientras que Epidemiología tiene registrados a 228 muertos, tal y como lo dio a conocer la diputada Lucrecia Hernández Mack.
Más del tema: Según diputada Lucrecia Hernández el número de muertes por coronavirus es incorrecto
#EUCoronavirus
Esta es la cantidad de casos registrados en el país.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 6, 2020
A continuación encontrará la cantidad de casos registrados por cada municipio del país desde el viernes 13 de marzo cuando se detectó el primer caso de coroanvirus hasta la fecha.
Luego, se desglosa el listado de municipios que ya están libres de la pandemia. Esto significa que en algún momento registraron casos y sus pacientes ya se recuperaron. O bien, que nunca hubo un contagiado en la localidad.
Guatemala
- GUATEMALA 2169
- SANTA CATARINA PINULA 101
- SAN JOSE PINULA 51
- SAN JOSE DEL GOLFO 30
- PALENCIA 27
- CHINAUTLA 210
- SAN PEDRO AYAMPUC 40
- MIXCO 563
- S.PEDRO SACATEPEQUEZ 89
- S. JUAN SACATEPEQUEZ 78
- SAN RAYMUNDO 20
- CHUARRANCHO 4
- FRAIJANES 51
- AMATITLAN 66
- VILLA NUEVA 484
- VILLA CANALES 96
- SAN MIGUEL PETAPA 320
El Progreso
- GUASTATOYA 12
- MORAZAN 7
- SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN 77
- SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN 2
- EL JICARO 9
- SANARATE 13
- SANSARE 13
- SAN ANTONIO LA PAZ 5
Sacatepéquez
- ANTIGUA GUATEMALA 18
- JOCOTENANGO 10
- PASTORES 3
- SUMPANGO 33
- SANTO DOMINGO XENACOJ 2
- SANTIAGO SACATEPEQUEZ 30
- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS 8
- SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 12
- SANTA LUCIA MILPAS ALTAS 5
- MAGDALENA MILPAS ALTAS 4
- SANTA MARIA DE JESUS 2
- CIUDAD VIEJA 13
- SAN MIGUEL DUEÑAS 3
ALOTENANGO 1
- SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES 1
- SANTA CATARINA BARAHONA 1
Chimaltenango
- CHIMALTENANGO 53
- SAN JOSE POAQUIL 8
- SAN MARTIN JILOTEPEQUE 11
- COMALAPA 11
- SANTA APOLONIA 1
- TECPAN GUATEMALA 11
- PATZUN 27
- POCHUTA 0
- PATZICIA 23
- SANTA CRUZ BALANYA 21
- ACATENANGO 4
- YEPOCAPA 0
- SAN ANDRES ITZAPA 5
- PARRAMOS 1
- ZARAGOZA 8
- EL TEJAR 12
Escuintla
- ESCUINTLA 85
- SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 8
- LA DEMOCRACIA 4
- SIQUINALA 6
- MASAGUA 3
- TIQUISATE 4
- LA GOMERA 3
- GUANAGAZAPA 0
- PUERTO DE SAN JOSE 5
- IZTAPA 1
- PALIN 19
- SAN VICENTE PACAYA 3
- NUEVA CONCEPCION 3
- SIPACATE 10
Santa Rosa
- CUILAPA 9
- BARBERENA 18
- SANTA ROSA DE LIMA 5
- CASILLAS 7
- SAN RAFAEL LAS FLORES 0
- ORATORIO 1
- SAN JUAN TECUACO 4
- CHIQUIMULILLA 7
- TAXISCO 11
- SANTA MARIA IXHUATAN 0
- GUAZACAPAN 20
- SANTA CRUZ NARANJO 15
- PUEBLO NUEVO VIÑAS 3
- NUEVA SANTA ROSA 18
#EUCoronavirus
Este viernes el @MinSaludGuate Hugo Monroy dio a conocer la actualización de casos en el país.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 6, 2020
Sololá
- SOLOLA 25
- SAN JOSE CHACAYA 0
- SANTA MARIA VISITACION 0
- SANTA LUCIA UTATLAN 5
- NAHUALA 2
- SANTA CATARINA IXTAHUACAN 11
- SANTA CLARA LA LAGUNA 2
- CONCEPCION 1
- SAN ANDRES SEMETABAJ 0
- PANAJACHEL 3
- SANTA CATARINA PALOPO 0
- SAN ANTONIO PALOPO 1
- S. LUCAS TOLIMAN 1
- SANTA CRUZ LA LAGUNA 0
- SAN PABLO LA LAGUNA 1
- SAN MARCOS LA LAGUNA 0
- S. JUAN LA LAGUNA 7
- S.PEDRO LA LAGUNA 2
- SANTIAGO ATITLAN 42
Totonicapán
- TOTONICAPAN 29
- SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 0
- SAN FRANCISCO EL ALTO 2
- S. ANDRES XECUL 0
- MOMOSTENANGO 5
- SANTA MARIA CHIQUIMULA 3
- SANTA LUCIA LA REFORMA 2
- SAN BARTOLO 1
Quetzaltenango
- QUETZALTENANGO 50
- SALCAJA 4
- OLINTEPEQUE 5
- SAN CARLOS SIJA 2
- SIBILIA 1
- CABRICAN 2
- CAJOLA 0
- SAN MIGUEL SIGÜILA 0
- S. JUAN OSTUNCALCO 2
- SAN MATEO 0
- CONCEPCION CHIQUIRICHAPA 0
- SAN MARTIN SACATEPEQUEZ 2
- ALMOLONGA 17
- CANTEL 0
- HUITAN 0
- ZUNIL 0
- COLOMBA 4
- SAN FRANCISCO LA UNION 0
- EL PALMAR 12
- COATEPEQUE 30
GENOVA 3
- FLORES COSTA CUCA 7
- LA ESPERANZA 13
- PALESTINA DE LOS ALTOS 3
Suchitepéquez
- MAZATENANGO 16
- CUYOTENANGO 7
- S. FRANCISCO ZAPOTITLAN 1
- SAN BERNARDINO 1
- S. JOSE EL IDOLO 1
- SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ 3
- SAN LORENZO 4
- SAMAYAC 7
- SAN PABLO JOCOPILAS 4
- S. ANTONIO SUCHITEPEQUEZ 6
- S. MIGUEL PANAN 2
- SAN GABRIEL 4
- CHICACAO 15
- PATULUL 2
- SANTA BARBARA 4
- SAN JUAN BAUTISTA 0
- SANTO TOMAS LA UNION 0
- ZUNILITO 3
- PUEBLO NUEVO 3
- RIO BRAVO 0
- SAN JOSE LA MAQUINA 1
Retalhuleu
- RETALHULEU 20
- SAN SEBASTIAN 3
- SANTA CRUZ MULUA 2
- S. MARTIN ZAPOTITLAN 1
- SAN FELIPE 5
- S. ANDRES VILLA SECA 0
- CHAMPERICO 3
- NUEVO SAN CARLOS 2
- EL ASINTAL 8
San Marcos
- SAN MARCOS 38
- S. PEDRO SACATEPEQUEZ 0
- S. ANTONIO SACATEPEQUEZ 5
- COMITANCILLO 4
- SAN MIGUEL IXTAHUACAN 0
- CONCEPCION TUTUAPA 3
- TACANA 2
- SIBINAL 1
- TAJUMULCO 6
- TEJUTLA 1
- SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA 3
- NUEVO PROGRESO 6
- EL TUMBADOR 18
- EL RODEO 18
- MALACATAN 132
- CATARINA 12
- AYUTLA 36
- OCOS 1
- SAN PABLO 27
- EL QUETZAL 1
- LA REFORMA 1
- PAJAPITA 2
- IXCHIGUAN 2
- SAN JOSE OJETENAM 1
- SAN CRISTOBAL CUCHO 1
- SIPACAPA 1
- ESQUIPULAS PALO GORDO 1
- RIO BLANCO 0
- SAN LORENZO 0
- LA BLANCA 1
Huehuetenango
- HUEHUETENANGO 14
- CHIANTLA 2
- MALACATANCITO 3
- CUILCO 3
- NENTON 1
- SAN PEDRO NECTA 4
- JACALTENANGO 1
- SOLOMA 3
- IXTAHUACAN 4
- SANTA BARBARA 0
- LA LIBERTAD 3
- LA DEMOCRACIA 0
- SAN MIGUEL ACATAN 2
- SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA 0
- TODOS SANTOS CUCHUMATAN 0
- SAN JUAN ATITAN 0
- SANTA EULALIA 0
- SAN MATEO IXTATAN 4
- COLOTENANGO 1
- SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO 2
- TECTITAN 0
- CONCEPCION HUISTA 1
- SAN JUAN IXCOY 2
- SAN ANTONIO HUISTA 1
- S. SEBASTIAN COATAN 2
- BARILLAS 3
- AGUACATAN 2
- SAN RAFAEL PETZAL 2
- SAN GASPAR IXCHIL 1
- SANTIAGO CHIMALTENANGO 0
- SANTA ANA HUISTA 0
- UNION CANTINIL 2
- PETATAN 0
Quiché
- SANTA CRUZ DEL QUICHE 2
- CHICHE 2
- CHINIQUE 1
- ZACUALPA 1
- CHAJUL 0
- CHICHICASTENANGO 6
- PATZITE 0
- SAN ANTONIO ILOTENANGO 0
- SAN PEDRO JOCOPILAS 0
- CUNEN 0
- SAN JUAN COTZAL 3
- JOYABAJ 3
- NEBAJ 15
- SAN ANDRES SAJCABAJA 1
- USPANTAN 3
- SACAPULAS 4
- SAN BARTOLOME JOCOTENANGO 1
- CANILLA 0
- CHICAMAN 0
- IXCAN 6
- PACHALUM 3
Baja Verapaz
- SALAMA 13
- SAN MIGUEL CHICAJ 39
- RABINAL 37
- CUBULCO 7
- GRANADOS 9
- EL CHOL 0
- SAN JERONIMO 0
- PURULHA 6
Alta Verapaz
- COBAN 13
- SANTA CRUZ VERAPAZ 0
- SAN CRISTOBAL VERAPAZ 5
- TACTIC 1
- TAMAHU 1
- TUCURU 0
- PANZOS 1
- SENAHU 0
- SAN PEDRO CARCHA 6
- SAN JUAN CHAMELCO 2
- LANQUIN 1
- CAHABON 1
- CHISEC 3
- CHAHAL 1
- FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 2
- SANTA CATALINA LA TINTA 4
- RAXRUHA 0
Petén
- FLORES 4
- SAN JOSE 0
- SAN BENITO 2
- S. ANDRES 1
- LA LIBERTAD 0
- SAN FRANCISCO 0
- SANTA ANA 2
- DOLORES 2
- SAN LUIS 7
- SAYAXCHE 1
- MELCHOR DE MENCOS 1
- POPTUN 4
- LAS CRUCES 0
- EL CHAL 0
Izabal
- PUERTO BARRIOS 37
- LIVINGSTON 0
- EL ESTOR 1
- MORALES 9
- LOS AMATES 4
Zacapa
- ZACAPA 13
- ESTANZUELA 3
- RIO HONDO 13
- GUALAN 18
- TECULUTAN 6
- USUMATLAN 0
- CABAÑAS 0
- SAN DIEGO 0
- LA UNION 6
- HUITE 0
- SAN JORGE 1
Chiquimula
- CHIQUIMULA 10
- SAN JOSE LA ARADA 1
- SAN JUAN ERMITA 0
- JOCOTAN 1
- CAMOTAN 4
- OLOPA 0
- ESQUIPULAS 4
- CONCEPCION LAS MINAS 0
- QUEZALTEPEQUE 3
- SAN JACINTO 0
- IPALA 0
Jalapa
- JALAPA 13
- SAN PEDRO PINULA 3
- SAN LUIS JILOTEPEQUE 1
- S. MANUEL CHAPARRON 0
- S. CARLOS ALZATATE 1
- MONJAS 1
- MATAQUESCUINTLA 3
Jutiapa
- JUTIAPA 27
- EL PROGRESO 5
- SANTA CATARINA MITA 3
- AGUA BLANCA 0
- ASUNCION MITA 4
- YUPILTEPEQUE 9
- ATESCATEMPA 1
JEREZ 1
- EL ADELANTO 3
- ZAPOTITLAN 8
- COMAPA 8
- JALPATAGUA 16
- CONGUACO 0
- MOYUTA 2
- PASACO 0
- SAN JOSE ACATEMPA 5
- QUESADA 2
No se conoce de qué municipios eran los pacientes
NO REFIEREN: 40 PACIENTES
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Vía: Yuly Pérez / Publinews