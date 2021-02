Juguetes sexuales y botox, los premios que recibirán los ganadores de los Golden Globes

Sin duda alguna, los Golden Globe son una de las fiestas más esperadas del año, claro, además de los Óscar.

Ambas ceremonias destacan lo mejor de la industria del cine y la televisión, y este año los proyectos de Netflix fueron los más nominados en los Globos de Oro.

No obstante, algo que no sabe la mayoría de la gente es que los ganadores no se llevan solo la estatuilla de alrededor de los 10 mil dólares.

Y es que los triunfadores reciben algunos otros premios que los consiente, tales como juguetes sexuales y unas cuantas sesiones de botox.

Según una publicación de Secret Room Events, el año pasado, las celebridades que se alzaron con los premios, recibieron botox, juguetes sexuales, viajes y muchos productos de belleza.

El regalo más caro de ese año fueron unas vacaciones de siete noches en Hawaí, seguido de noches gratis en el hotel y Spa Estancia La Jolla, de cuatro estrellas.

Dentro de la bolsa de regalos hay productos veganos de la marca CBD, un labial Pat McGrath, un Eua Perfum Armani Si Pasiones, el champú Living Proof Triple Detox y aromáticos granos de café Lavazza.

Forbes también señalo que los nominados se llevaron algunos productos de spa de Copper+Crane.

Más regalos inusuales para los ganadores de los Golden Globe…

A los anteriores también reciben altavoces Bluetooth de Novelón, cargadores portátiles de energía solar de SunSoaker, barritas de proteínas, entre otros.

Cabe resaltar que los juguetes sexuales que reciben los ganadores de los Golden Globe pertenecen a la marca Lelo.

Recordemos que la ceremonia tendrá lugar en el Hotel Beverly Hills, California a partir de las 7 de la noche, hora de Guatemala.

Será la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood quien premiará a lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos.