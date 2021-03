Contagios acumulados de Covid-19 ascienden a 174 mil 653

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) brindaron la actualización de datos por casos de Covid-19.

Indicaron que durante la jornada correspondiente al domingo 28 de febrero se realizaron 828 pruebas.

Casos de coronavirus

Este día se registraron las siguientes cifras con relación al efecto de la pandemia en el país:

Casos positivos: 111

Pacientes recuperados: 305

Pacientes fallecidos en las últimas 24 horas: 0

Casos de fallecimientos registrados en la actualización, pero ocurridos en días anteriores: 9

Las cifras fueron obtenidas del tablero de información sobre la situación de la pandemia en el país que implementó la cartera de Salud.

Actualización de datos

Los datos generales hasta el momento a nivel nacional son:

Total de casos: 174 mil 653

Casos activos: 6 mil 435

Pacientes recuperados: 161 mil 816

Pacientes fallecidos: 6 mil 402

Las autoridades de la cartera salubrista hicieron un llamado a la población para continuar tomando medidas de prevención, especialmente el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social.

Casos detectados en laboratorios móviles

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, continúan en funcionamiento los laboratorios móviles habilitados en puntos de alta afluencia de personas en Guatemala y Villa Nueva.

Hasta la fecha se han realizado 15 mil 288 pruebas de Covid-19, de las cuales 1 mil 712 arrojaron resultados positivos.

Los #LaboratoriosMóviles del #MSPAS han realizado 15,288 pruebas #COVID19 de los cuales se han detectado 1,712 casos positivos. pic.twitter.com/IR1p7s6tFJ — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) March 1, 2021

El procedimiento cuando se detectan los contagios es verificar la situación del paciente para establecer si requiere hospitalización o puede recuperarse en su hogar.

De ser el último caso, se le entrega el kit de medicamentos Covid-19 para pacientes con síntomas leves.

Este contiene todos los insumos necesarios para apoyar la recuperación de las personas y sus instrucciones de uso.

De igual forma, el personal de salud mantiene un monitoreo constante vía telefónica de los afectados para garantizar que no haya complicaciones sin atender.

La cartera ha reiterado que las medicinas que se manejan contra el coronavirus no son preventivas, sino que se dan a quienes estén confirmados como pacientes positivos. En ese sentido, el llamado es a no automedicarse, pues no funcionan como prevención.