VIDEO. Hamilton gana el GP de Bahréin en un final de infarto

Confirmando la condición de favorito para ganar su octavo título al hilo, el británico Lewis Hamilton ha ganado el Gran Premio de Bahréin en el inicio de la Fórmula Uno 2021.

Hamilton ganó el pulso al holandés Max Verstappen (Red Bull) en los últimos segundos de la carrera.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue tercero y completó un primer podio sin sorpresas en el circuito de Sakhir.

1 HAM 📸 2 VER 3 BOT 4 NOR 5 PER 6 LEC 7 RIC 8 SAI 9 TSU 10 STR #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Q97XpdJFFn

Tras sucesivas paradas en ‘boxes’, Verstappen tenía ocho segundos de retraso respecto a Hamilton, a dieciséis vueltas para el final.

El holandés, cuyo monoplaza mostró un mayor rendimiento que el resto en los ensayos de pretemporada de hace dos semanas, consiguió adelantar al británico, pero al superar los límites en una curva tuvo que dejar pasar a Hamilton, que ya mantuvo el primer puesto.

Verstappen se queda así con la frustración de ver escaparse la victoria en un final espectacular.

Por el momento, Hamilton aprovechó este domingo para fijar un nuevo récord, al elevar a 5.125 el número de vueltas de carreras yendo en cabeza desde el inicio de su carrera. Un dato mejor que el de Schumacher.

El británico Lando Norris, al volante de su McLaren, fue cuarto en esta carrera, por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quinto tras una remontada importante.

Joy for @LewisHamilton as he holds off a determined Max Verstappen to win in Bahrain 🏆

An epic start to the 2021 season! 👌#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/udSzTUjZ8i

