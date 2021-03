VIDEO. Cristiano Ronaldo podría ser sancionado por gestos al árbitro

El crack portugués, Cristiano Ronaldo, vivió este sábado uno de los episodios más incómodos de su carrera con su selección, luego de que no le fue concedido un gol legítimo en el empate 2-2 ante Serbia, por la segunda jornada del grupo A, de la clasificatoria europea para el Mundial de Catar 2022.

La actual campeona de Europa llegó al descanso con dos goles de ventaja, ambos anotados de cabeza, en jugadas casi calcadas, por el delantero del Liverpool Diogo Jota (11 y 36).

Pero cuando Portugal parecía que no iba a tener tantos problemas, Serbia reaccionó en el segundo tiempo y logró empatar, con tantos de Alexander Mitrovic (46) y de Filip Kostic (60).

Polémica por gol

El partido acabó no obstante con la jugada polémica en la que Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic y Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol… pero el árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador.

Las protestas le costaron a Ronaldo la tarjeta amarilla, retirándose de la cancha visiblemente molesto y arrojando al suelo el brazalete de capitán.

Insólito este gol que no le convalidaron a Cristiano Ronaldo y que significaba el triunfo de Portugal sobre Serbia en el final. Me gustaría saber por que motivo no hay VAR en las Eliminatorias europeas. pic.twitter.com/0kqxdskwlw — Pollo (@ThomasZelazko) March 27, 2021

Cristiano Ronaldo podría ser sancionado

Tras la injusticia que cometió el árbitro Makkelie, Portugal puede salir aún más dañada, y es que según explica “IUSPORT”, un portal dedicado al estudio, investigación y divulgación del derecho del deporte, CR7 podría ser sancionado por la cadena de gestos que hizo para quejarse del error arbitral.

Y es que antes de finalizar el partido se dirigió a los vestuarios haciendo señalamientos excesivos de enojo y antes de abandonar la cancha tiró el gafete de capitán.

Últimos minutos del partido y le quitan un gol a Cristiano Ronaldo

Pero ¡Tranquio 'Superfly'! Esa reacción no es de un capitán Increíble que no haya VAR en las eliminatorias, ¿Esperan otra mano como la de Henry de hace años para que tomen medidas?pic.twitter.com/K5ccbgVLJw — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 27, 2021

Esto puede ser interceptado como una violación del Artículo 11 del Código Disciplinario de FIFA que explica:

“Las federaciones y los clubes, así como sus jugadores, oficiales o cualquier otro miembro o persona que desempeñe una función en su nombre deberán respetar las Reglas de Juego, los estatutos de la FIFA y los reglamentos, las directivas, las directrices, las circulares y las decisiones de la FIFA; asimismo, deberán cumplir con los principios de juego limpio, la lealtad y la integridad”.

Y en el segundo punto del artículo se detalla que se podrían tomar medidas disciplinarias contra toda persona que adopte “una conducta que desprestigie al futbol o a la FIFA”.

Mientras esto está en duda, miles de usuarios siguen criticando severamente la no validez del gol, algo muy grave en plena era del VAR, que no es válido en las clasificatorias para el Mundial.