La Selección Nacional ya tiene rival para el repechaje hacia la Copa Oro

La Concacaf ha dado a conocer ha dado a conocer que el estadio Inter Miami FC, será la sede para la ronda preliminar de la Concacaf hacia la Copa Oro 2021.

Ello marcará el inicio de la Copa Oro y también incluirá las finales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El principal certamen de la Concacaf incluirá, por primera vez, rondas preliminares previo a lo que serán las fases de grupos que los integrarán 16 selecciones.

Guadeloupe 🇫🇷 and Bahamas 🇧🇸 face off in South Florida for the 2021 Gold Cup Prelims! Who will advance to the next round in search of a ticket to Gold Cup 2021? 🏆

