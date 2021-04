Surge video de Enrique Guzmán tocando indebidamente a Verónica Castro

Luego de que Enrique Guzmán fuera acusado de acoso y abuso sexual por su nieta Frida Sofía, usuarios viralizaron un video en el que aparece tocando los senos a Verónica Castro durante una de las emisiones del programa “Mala Noche…No”.

La emisión, conducida por la cantante fue una de las más populares de los años 80 y en ella participaron famosos y celebridades de la talla de Juan Gabriel y muchos más.

Sin embargo, parece que no todo fueron buenas experiencias para ella mientras estuvo a cargo del talk show, pues debido a la polémica del artista resurgió un clip en el que se le ve acercar su mano hacia el busto de la conductora, quien rápidamente se aleja para evitar más el contacto.

“Vaya vaya #EnriqueGuzmán, así que hacías tus puercadas ‘en vivo y a todo color’ no me imagino en lo privado tus acciones”, escribió la usuaria que compartió este video en Twitter.

Otros más iniciaron una serie de mensajes en contra del venezolano, la mayoría repudiando estas acciones y en contra también, de los abusos a Frida Sofía.

“Silvia Pinal retrató en su bioserie los abusos físicos y sexuales de los que fue víctima por Enrique Guzmán. Silvia Pasquel lo ha confirmado, que vivieron en un ambiente violento, Alejandra Guzmán también lo dijo en su momento. Que duden, es patriarcado”, señaló un internauta.

La hija de Alejandra Guzmán reveló en una extensa entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, haber sufrido un abuso sexual por parte de su propio abuelo.

Ella contó que desde los cinco años sufrió el abuso de Enrique Guzmán, quien habría realizado tocamientos a la joven de hoy 29 años.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada.