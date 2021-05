Naomi Campbell, de 50 años, da la bienvenida a su primera hija

Naomi Campbell, de 50 años, ha confirmado el nacimiento de su bebé con una publicación que ha provocado ternura entre sus fans.

“Una hermosa bendición me ha elegido para ser su madre”, escribió Campbell en Instagram. “Me siento tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”.

El anuncio lo hizo acompañado de una tierna fotografía de su mano acunando los pies de las recién nacida, con el delicado estampado floral del bebé visible en la imagen.

La modelo no había hecho ningún anuncio de que estaba esperando un bebé por lo que medios internacionales afirman que se trató de un vientre alquilado y que con ello, la modelo cumple su sueño de ser madre.

Campbell ha dicho en el pasado que quería ser madre. En 2017, le dijo al Evening Standard que había considerado tener un bebé en lugar de adoptarlo. “Pienso en tener hijos todo el tiempo… Pero ahora, con la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”, dijo.

Tras el anuncio del nacimiento de la pequeña, muchos amigos de Campbell la felicitaron en redes sociales. La actriz Zoe Saldana escribió: “¡Dios mío, felicidades señora! ¡¡Qué bendición!!!”.

El diseñador Marc Jacobs, quien ha trabajado con Campbell desde 1994, comentó: “¡¡¡Dios mío!!!!! ¿Hoy es el día? Qué absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones para todos”.

Campbell es una de las supermodelos más reconocidas del mundo y ha indicado que no tiene ningún deseo de retirarse.

