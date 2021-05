Yahir confiesa lo difícil que ha sido sacar a su hijo de las drogas

Yahir acudió al programa ‘Venga la Alegría’, donde habló de su carrera, sus nuevos proyectos y su vida familiar.

El cantante se sinceró sobre las dificultades que ha tenido en la vida y específicamente como padre, debido a la lucha de su hijo mayor contra las adicciones y dio un valioso consejo a las personas que están en una situación similar.

Por primera vez habló como pocas veces sobre las dificultades que atravesó al ayudar a Tristán Othón a salir de las adicciones. Además pidió a los padres jóvenes estar muy cerca de sus hijos.

“Como lo saben, no es ningún secreto, mi hijo tuvo problemas con drogas y tod o. Él quiere dejar un buen mensaje con eso.”

Al mismo tiempo habló de los retos que enfrentó al convertirse en padre a los 19 años de edad, cuando aún no tenía experiencia en la vida e intentaba formar una carrera mientras mantenía a una familia.

“Yo fui papá a los 18, 19 años. Muchas veces te da miedo, “Es que no voy a poder”, y prefieren abandonar a sus hijos. No la vida no es así, tienes que estar ahí todo el tiempo, demostrar tu amor, eso es lo que te saca adelante de cualquier problema.”