Final de Champions contará con la presencia de 16 mil aficionados

Hasta 16 mil 500 esectadores podrán asistir el sábado en Porto a la final de la Liga de Campeones entre Chelsea y Manchester City, un 33% de la capacidad del estadio, anunció la UEFA este martes tras la apertura de la venta de entradas.

Para este partido, inicialmente previsto en Estambul y deslocalizado a mediados de mayo para permitir el desplazamiento de los seguidores ingleses, la UEFA ha otorgado 6 mil entradas para cada finalista.

A estas 12 mil se añadirán las tradicionales invitaciones, así como “mil 700 entradas reservadas para el gran público“, vendidas a partir de este martes a las 12h00 GMT “según el principio, el que primero llega, primero compra”, precisó la UEFA.

🎟️ 1,700 #UCLfinal tickets reserved for the general public will go on sale today at 14.00 CEST.

🏟️ Porto's Estádio do Dragãoa will have a maximum capacity of 33% or up to 16,500 spectators.

May 25, 2021