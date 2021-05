Villarreal buscará hacer historia en la final de Europa League ante el Manchester United

El Villarreal se enfrenta el miércoles en Gdansk (Polonia) al Manchester United en la final de la Liga Europa, en la que tanto el ‘Submarino Amarillo’ como el técnico Unai Emery quieren hacer historia.

El Villarreal, que alcanzó la primera final continental de su historia, quiere terminar el trabajo ante un histórico del fútbol europeo, en cuyas vitrinas ya luce la Liga Europa que ganó en 2017, junto a tres Ligas de Campeones.

“Es normal que el favorito sea el Manchester”, reconocía la pasada semana el defensa del Villarreal Raúl Albiol, que, apuntaba a su técnico, Unai Emery, como una garantía para afrontar el encuentro.

“Su figura es muy importante en este camino de la Europa League, es una persona con mucha experiencia en esta competición, ganadora en esta competición”, afirmó.

Emery, que ya es una leyenda en la Europa League, puede agrandarla un poco más si gana el miércoles, con lo que se convertiría en el primer entrenador en lograr cuatro títulos de esta competición.

En su quinta final continental, tras las tres que ganó con el Sevilla (2014, 2015, 2016) y la que perdió con el Arsenal frente al Chelsea en 2019, Emery confía en una victoria que también le abra las puertas de la próxima edición de la Champions.

Y es que el técnico vasco, pese a sus destellos en la Liga desde que se hizo con los mandos del ‘Submarino Amarillo‘ esta temporada, sólo pudo acabar séptimo, en el puesto que le da acceso a la recién creada Conference League.

La final es una nueva reválida para el técnico del United Ole Gunnard Solskjaer, empeñado en devolver al United a la primera línea.

“Esto es sólo un paso en el camino para traer a nuestro Manchester United de vuelta. Si se puede ganar un trofeo, fantástico, pero en cualquier caso lo he disfrutado mucho”, dijo Solskjaer a la página web de la UEFA.

Tras asegurar la segunda plaza de la liga inglesa, por detrás del Manchester City, Solskjaer ha podido repartir descansos a una plantilla exigida, sobre todo los imprescindibles Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes o Marcus Rashford.

Junto a ellos, el técnico noruego contará con su delantero ‘matador’, el uruguayo Edinson Cavani, que se enfrentará a su antiguo entrenador en el PSG.

