El Barcelona oficializa a su tercer fichaje para la próxima temporada

Con miras a la temporada 2021-2022 el FC Barcelona ha confirmado a su tercer fichaje, tras las llegadas del argentino Sergio “el Kun Agüero” y del español Eric García.

Se trata del brasileño Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, más conocido como Emerson Royal, y quien jugó en calidad de cedido en el Betis durante las últimas tres temporadas.

Emerson Royal, de 22 años, juega como lateral derecho e inicio su carrera como futbolista profesional en el Ponte Preta, de Brasil, en la temporada 2017.

“El FC Barcelona ha comunicado al Real Betis Balompié que ejerce su derecho de recuperar a Emerson Royal, que ha jugado cedido las dos últimas temporadas en el equipo andaluz, a partir del 1 de julio”, indicó el Barça a través de un comunicado.

Esta temporada, fue uno de los elementos clave de la formación de Manuel Pellegrini, que terminó sexto de LaLiga y que arrancó una plaza para la Europa League.

Royal fue el jugador más utilizado en el Betis esta temporada (3.186 minutos), delante de Guido Rodríguez y Nabil Fekir.

🤷‍♂️ DID YOU KNOW? @Emerson_Royal22 EDITION!

His full name is Emerson Aparecido Leite de Souza, so where does 'Royal' come from?#EmersonCuler

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 2, 2021