El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, urgió a Centroamérica a defender la democracia y combatir la corrupción para luchar contra las causas “de raíz” de la afluencia de migrantes a Estados Unidos, en un momento en que las tensiones con ciertos países complican la tarea de Washington.

“Lo vemos en la erosión de la independencia del poder judicial, la represión de los medios independientes y las organizaciones no gubernamentales, la proscripción de los opositores políticos y el retroceso en la lucha contra la corrupción”, agregó el Secretario de Estado de Joe Biden.

Los comentarios de Blinken llegan en momentos en que Washington arrecia sus críticas contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por atentar contra la independencia del Poder Judicial, tras la destitución por parte del Congreso (de mayoría oficialista) de un grupo de magistrados y del fiscal general.

Estados Unidos también fustiga al mandatario Daniel Ortega en Nicaragua, señalado por organismos de derechos humanos de tratar de sacar de carrera a sus opositores para tentar un cuarto mandato consecutivo.

Excellent meeting today with Costa Rican President @CarlosAlvQ on the many shared priorities of our two countries. I thanked President Alvarado for Costa Rica’s leadership in supporting democracy and rule of law in the region and beyond. pic.twitter.com/ZkGxeN9ixx

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 1, 2021