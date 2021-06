Blinken abordará tema migratorio con cancilleres de Centroamérica

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, arribó el martes a Costa Rica, en una gira de dos días, para abordar con los países centroamericanos la creciente llegada de migrantes a Estados Unidos.

Para su primera visita a América Latina, el secretario de Estado eligió viajar a San José, donde hoy participará en una reunión de los cancilleres de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (Sica): Costa Rica, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.

También se espera un encuentro entre Blinken y representantes de México.

Blinken llegó al aeropuerto Juan Santamaría, que sirve a San José, sobre las 12H45 locales (18H45 GMT) y fue recibido por la encargada de negocios de Estados Unidos en Costa Rica, Gloria Berbena.

Luego se dirigió a la Casa Presidencial para un encuentro con el mandatario, Carlos Alvarado, y el cancilller, Rodolfo Solano.

“Los inmigrantes enriquecen nuestra sociedad. Los inmigrantes han sido y siempre serán esenciales para el éxito de Estados Unidos. Me enorgullece decir que tenemos muchos inmigrantes trabajando aquí en el Departamento de Estado”, escribió Blinken en Twitter antes de partir desde Washington.

Glad to be headed to San Jose to meet with leaders from the region! The U.S.-Costa Rica relationship is a strong model for how the United States can partner with nations throughout the region to help our citizens. pic.twitter.com/5bxZpFB5Jt

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 1, 2021