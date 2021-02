Blinken recalca que la frontera de Estados Unidos “está cerrada a inmigración irregular”

El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo este viernes un diálogo con el canciller de México, Marcelo Ebrard, en el que recordó que la frontera sur de su país está “cerrada a la inmigración irregular”.

En sintonía con la postura que defiende el presidente estadounidense, Joe Biden, de desalentar los desplazamientos oficiales, Blinken permaneció en Washington y desde el Departamento de Estado condujo la reunión con Ebrard.

“Como secretario de Estado quería ‘visitar’ México primero para demostrar la importancia que le damos, que le da el presidente a la relación entre nuestros países”, afirmó el ahora jefe de la diplomacia estadounidense, quien sustituyó en el cargo a Mike Pompeo.

Spoke with Foreign Minister @m_ebrard on collaborative solutions to the challenges of security and migration and the impact of @POTUS's commitment to a humane migration policy. Mexico is an essential partner in our efforts to create a more secure and prosperous hemisphere. pic.twitter.com/3JhpvE5yFm

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 26, 2021