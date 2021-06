Protagonista de “Anne With an E” padece cáncer de mama

Por medio de sus redes sociales, una de las protagonistas de la serie de Netflix “Anne with an E” reveló la triste noticia de que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La actriz Miranda McKeon decidió compartir con sus seguidores sobre su estado de salud actual y agregó que estaba “esperanzada” sobre el futuro.

“¡El rosa es mi nuevo color!”, fue la frase que escribió antes de confesar que los médicos le diagnosticaron cáncer de seno.

Además, escribió que pese a las pocas probabilidades de que una mujer de su edad sea diagnosticada, lo contrajo, pero se encuentra positiva y esperanzada de que logrará superar esta dura prueba que la vida le presenta.

“Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (Literalmente, búsquelo en Google). Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos!”, escribió con humor.

La joven que interpreta el papel de Josie Pye confesó que hace menos de cuatro días que sus médicos le informaron del padecimiento que experimenta:

“En estas diapositivas he compartido información sobre cómo han sido mis últimos 4 días, por qué he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos. Ps. Soy mala con la ortografía, así que reconozco con anticipación cualquier error ortográfico”.

Confesiones de la actriz

Miranda McKeon compartió una serie de imágenes de notas escritas a mano que explican todo lo que ha pasado hasta ahora.

NO PUEDE SER LE DIAGNOSTICARON CANCER A MIRANDA MCKEON DIOS DIOS NO 😭😭😭😭😭 — dana¡ (@zaynmyhabit) June 18, 2021

Ya vieron el post de Miranda Mckeon?? No estoy bien — Rena🃏 AMYBETH IN ST (@Renatap03005532) June 18, 2021

Recién me entero lo de miranda mckeon, estoy triste :(( — celeste 🛸 (@r6njjun) June 20, 2021

Asimismo quiso asegurar a sus fans que no deben asustarse por su situación actual:

“No voy a ser muy específica porque no quiero que la gente busque en Google y se asuste (tampoco tengo todas las respuestas todavía), pero tengo un cáncer de mama que se tratará con quimioterapia, radiación y algún tipo de cirugía (que se determinará con los resultados de las pruebas que todavía estoy esperando). La buena noticia es que el cáncer de mama es muy tratable y muy curable”, expresó sin perder el buen ánimo.

Tras la noticia, sus miles de seguidores inundaron la sección de comentarios para dejarle mensajes de apoyo y amor.