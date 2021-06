Ella es la hermosa actriz que le dará vida a Blancanieves

La actriz estadounidense de origen colombiano Rachel Zegler, coprotagonista de la nueva “West Side Story” que ha rodado Steven Spielberg, interpretará a Blancanieves en la nueva versión live-action de Disney.

“Hola es un sueño hecho realidad”, dijo la joven al anunciar su fichaje para esta película que seguramente será todo un éxito.

Zegler se pondrá a las órdenes del director Marc Webb en la película “Snow White and the Seven Dwarfs”.

Medios de comunicación estadounidenses agregaron que Webb aseguró que “las extraordinarias capacidades vocales de Zegler son solo una pequeña parte de sus talentos”.

“Su fortaleza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte fundamental para redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney”, afirmó el director.

Marc Webb es conocidos por sus exitosas películas como “500 Days of Summer” (2009), que protagonizaron Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel; y películas de superhéroes como “The Amazing Spider-Man” (2012) y “The Amazing Spider-Man 2″ (2014), cuyo reparto encabezaron Andrew Garfield y Emma Stone.

Uno de los primeros éxitos de Disney

“Snow White and the Seven Dwarfs” (1937), basado en un cuento de los hermanos Grimm, fue el primer largometraje de Disney y con el paso de los años se convirtió en una cinta imprescindible de la historia de la animación.

La narración de Blancanieves ha sido objeto de algunas versiones modernas como las de las películas “Mirror Mirror” (2012), con las actrices Julia Roberts y Lily Collins; o “Snow White and the Huntsman” (2012), con Kristen Stewart.

Por otro lado, el pasado febrero se dio a conocer que Zegler formará parte también de la secuela de la cinta de superhéroes “Shazam!” (2019).

