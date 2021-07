Nayib Bukele: “Los goles alcanzan, cuando nadie se los roba”

La Selección de Guatemala debutó este domingo en la Copa Oro 2021 enfrentando a El Salvador en el Toyota Stadium en Frisco Texas, el marcador fue un 2-0 en contra, con un dominio total de los salvadoreños

El Salvador dominó el encuentro de inicio a fin, y anotaron los goles del triunfo en los minutos finales por medio de Álex Roldán y Joaquin Rivas, ambos ingresaron en la parte complementaria del encuentro.

La actuación de Guatemala dejó mucho que desear, nula proyección al ataque y trataron de resguardar el 0-0 desde el primer minuto, sin embargo El Salvador fue consistente y logró romper la paridad y darle un golpe de realidad a la Selección Nacional.

Nayib Bukele, presidente salvadoreño envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter tras el triunfo de El Salvador 2-0 ante Guatemala por la primera jornada de Copa Oro 2021.

“Los goles alcanzan, cuando nadie se los roba”, fue el breve mensaje del presidente salvadoreño tras el triunfo de su Selección ante Guatemala ayer por la noche.

Esto generó un debate en redes sociales, ya que algunos los aficionados salvadoreños afirman que es un mensaje dedicado a algunos políticos de dicho país, mientras que que los seguidores guatemaltecos creen que es un mensaje directo a la corrupción que se vive en tierras guaetemaltecas.

Con el triunfo, El Salvador se coloca en la primera posición del Grupo A con tres puntos, mientras que Guatemala se queda en el sótano del grupo con cero puntos y -2 en la diferencia de goles.

El próximo duelo de la Azul y Blanco será contra México este miércoles 14 de julio, dicho encuentro se celebrará en el Cotton Bowl, en Dallas, Texas, programado para jugarse a las 19:30 hors (horario de Guatemala).

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la #CopaOro21 🏆 #EstoEsNuestro

Here are the standings of the Group A of the #GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/wJwSsMkJXl

— Gold Cup (@GoldCup) July 12, 2021