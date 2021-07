Formula 1 condena insultos racistas contra Lewis Hamilton

La Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la escudería Mercedes condenaron este lunes en un comunicado conjunto “los numerosos abusos racistas en las redes sociales” de los que fue víctima el británico Lewis Hamilton, ganador del Gran Premio de Gran Bretaña el domingo.

El siete veces campeón del mundo se vio implicado en un choque en la primera vuelta con Max Verstappen (Red Bull), que terminó con el abandono del neerlandés y la interrupción momentánea de la carrera.

“Durante y después del GP de Gran Bretaña de ayer, Lewis Hamilton fue víctima de muchos abusos racistas en las redes sociales luego de una colisión en carrera”, empezó el comunicado.

“La Fórmula 1, la FIA y Mercedes-AMG Petronas F1 Team condenan este comportamiento en los términos más fuertes posibles”, continuó.

“Esta gente no tiene sitio en nuestro deporte y pedimos que los responsables rindan cuentas de sus actos”, añadió el texto.

Hamilton recibió una sanción de diez segundos que no le impidió ganar el GP de Gran Bretaña por octava vez en su carrera, recortando distancias en la clasificación de pilotos con Verstappen, líder del Mundial, poniéndose a ocho puntos de distancia.

El neerlandés criticó el domingo “un comportamiento irrespetuoso y antideportivo” por parte de su rival, quien celebró efusivamente su victoria en el circuito de Silverstone mientras Verstappen seguía en observación en el hospital luego de su violento choque.

“La Fórmula 1, la FIA, los pilotos y los equipos trabajan en la construcción de un deporte más diverso e inclusivo y esos inaceptables casos de abuso en internet tienen que señalarse y eliminarse”, cerró el comunicado.

Apoyo público del movimiento ‘Black Lives Matter’, Hamilton creó en 2019 una comisión para mejorar la diversidad en el universo de la Fórmula 1 y del automovilismo.

El piloto de Mercedes apoyó hace una semana a los jugadores de la selección inglesa de fútbol Bukayo Saka, Marcus Rashford y Jadon Sancho, víctimas de insultos racistas en las redes sociales luego de fallar sus penales en la final de la Eurocopa-2020.

“Debemos trabajar por una sociedad que no exige a los jugadores negros que demuestren su valor o su lugar en la sociedad únicamente por la victoria”, escribió el nacido en Stevenage en su cuenta en Instagram.

