VIDEOS. Acusan a José Manuel Figueroa de golpear a su expareja

José Manuel Figueroa fue acusado por su exnovia por abuso físico. En su denuncia incluyó videos que ya están circulando en redes sociales y en medios mexicanos de comunicación.

Farina Chaparro, quien habría sido pareja del cantante, mostró el abuso que sufrió a manos del hijo de Joan Sebastian. Lo que ha sorprendido a sus fans del famoso es que uno de los videos que demuestra las agresiones fue tomado por él mismo.

Ahora el cantante de música regional mexicana enfrenta una nueva polémica, la modelo Farina Chaparro ya había compartido a través de su cuenta de Instagram algunas imágenes en la que daba a entender que haría una denuncia y ahora fueron filtrados los videos.

En el primer video, ambos están teniendo una fuerte discusión y Chaparro está llorando mientras se encuentra sentada en el suelo, desde ahí muestra los supuestos golpes que su pareja le dio minutos antes.

“Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme”, comentó la modelo. “Este golpe ya me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado”, dijo enseñando su cuello.

Las imágenes fueron tomadas por Figueroa ya que intentaba burlarse de su pareja. Él comentaba: “No te vayas a enojar… pero si mis fans ven este video, se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”. En ese momento, Farina seguía llorando y le comentaba “Ya no puedo más”.

En el siguiente video, es una captura de pantalla de una foto de Chaparro mostrando los moretones que tiene en el cuello y un audio que revela otra discusión. José Manuel le asegura que él tiene la forma de hacerla feliz, así como ella también a él, por lo que la modelo contesta: “Yo no la tengo. Me hinqué a suplicarte ‘por favor, para’”.

La relación sentimental entre Farina Chaparro y José Manuel Figueroa nunca fue confirmada pero se les vio juntos en muchas ocasiones.

Según algunas de las publicaciones que ha hecho la joven en su cuenta de Instagram, llevarían algunos meses de mantener su noviazgo, pues en varias ocasiones ha compartido fotos y videos dentro del rancho del cantante en Juliantla.

El cantante también se encuentra en otra polémica pues es acusado, por varios miembros de su familia, por no haber respetado la repartición de los bienes de su padre Joan Sebastian que se dictaba en el testamento que dejó.

