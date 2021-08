“Mostremos al mundo que los guatemaltecos valemos oro”, dice Charles Fernández

El pentatleta Charles Fernández, formó parte de la delegación de 24 atleta que representaron a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Tokio, de hecho, fue el último deportista en entrar a escena.

Charles, el máximo exponente de este deporte en Guatemala, finalizó como el mejor latinoamericano de la competición, colocándose en la posición 27 con 1346 puntos.

Y este martes tras volver a Guatemala dio un pequeño recorrido en caravana y luego dio sus impresiones sobre Tokio.

“Tal vez no me toque ganar una medalla de oro para Guatemala, pero eso no significa que las personas que me están viendo no lo vayan a hacer. Quizá lo logren otros que nos toman como ejemplo, por eso es importante vivir una vida que impacte a la personas. Debemos vivir una vida que muestre que aunque somos un país pequeño tenemos un corazón grande. A Tokio fuimos un equipo de 24 atletas a representar a Guatemala de la forma más digna”, dijo Charles durante la conferencia de prensa.

Y continuó: “Quiero agradecer al pueblo de Guatemala, patrocinadores, amigos, familia y entrenadores, a la gente que ha creído en mí. Hemos hecho un gran equipo no tanto por los resultados que hemos logrado sino por el impacto que hemos causado en la gente de Guatemala”.

Además, deseó que en un futuro, en Guatemala, “los Juegos olímpicos sean vistos, no tanto por los resultados que hemos logrado, si no por la manera en que representamos a nuestro país, en las buenas y malas. Reto al pueblo de Guatemala a que vean estos juegos como una esperanza sabiendo que tal vez no nos encontramos en la mejor situación ahorita, pero eso no significa que no nos podamos levantar, dar gracias a Dios, tener la frente en alto y seguir adelante por un mejor futuro para las generaciones que sigue”.

“Debemos mostrar al mundo que nosotros valemos oro, muchas gracias Guatemala, siempre daré lo mejor para representar a mi país y poner el nombre de Guatemala en lo más alto”, finalizó Fernández.

💙🇬🇹👏 "Muchísimas gracias Guatemala, siempre estaré orgulloso de representar a mi país. Palabras de Charles Fernández en conferencia a la prensa tras retornar de Juegos Olímpicos #Tokyo2020#PasiónPorGuatemala #RetoTokyo @COGuatemalteco @WorldPentathlon #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/phMIqAvTlm — CDAG (@CDAG_Guatemala) August 10, 2021