VIDEO. El “Pin” Plata envía un mensaje para tranquilidad de la afición roja

El histórico exfutbolista guatemalteco Juan Carlos Plata compartió un video en su cuenta de Instagram para agradecer a todas las personas que le animaron y enviaron mensajes de aliento al enterarse de su convalecencia por Covid-19.

“Hola amigos, quise hacer este video para agradecerles cada mensaje que me ha entrado al WhatsApp a mi Instagram a Facebook, gracias a Dios estamos estables”, aseguró el goleador nacional.

Asimismo, el “Pin” comentó que el sábado y domingo pasados fueron los días que tuvo ciertas complicaciones, con mucho de dolor de articulaciones. “Creo que fueron los dos días más duros que tuvimos”, añadió.

Compartió que cuenta actualmente con medicamento y que está nebulizándose tres veces al día por recomendaciones médicas.

Agradece mensajes de apoyo

“Quiero agradecerle a la familia, que es muy importante en estos momentos”, mencionó Plata en su video.

Además, comentó que actualmente todavía se encuentra aislado y espera que ningún familiar, amigo o conocido pase por estos momentos. “A pesar de que estoy vacunado, tuve mucho dolor de articulaciones y no se lo deseo a ninguno”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Carlos Plata (@plata411)

“Vacúnense”

Pero el “Pin” también aprovechó para instar a sus seguidores, y a la población en general, a que acuda a vacunarse ya que es la única forma con la que las personas pueden aminorar la posibilidad de contagio por la enfermedad.

“Si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense. Por allí no no s va a proteger al cien por ciento pero nos va amortiguar un poquito si nos da esta enfermedad”, dijo.

Este es el mensaje que Juan Carlos Plata compartió en Instagram, acompañado de su video:

“Quiero agradecer cada mensaje y muestras de cariño que me brindan, aquí estamos estables. Recomendarles que si tienen la oportunidad de vacunarse háganlo no los va proteger al 100% pero les va ayudar muchísimo, a mí me ayudó mucho tener la vacuna igual a mis suegros y mi hijo que se recuperaron muy bien después de dar positivos gracias a Dios. No dejaré de agradecer las muestras de cariño que me mandan solo les puedo decir GRACIAS.”