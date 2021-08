Real Madrid debuta este sábado en La Liga visitando al Alavés

El Deportivo Alavés abre el telón de una nueva temporada este sábado frente al Real Madrid. Será a partir de las 14:00 horas (horario de Guatemala) en Mendizorrotza, donde el regreso de los aficionados después de 17 meses de ausencia por culpa de la pandemia, supondrá el mayor aliciente posible para los locales.

Real Madrid de Carlo Ancelotti tendrá su puesta de largo para este nuevo curso en Gasteiz, con numerosas ausencias por diferentes motivos. Ceballos, Kroos y Mendy están lesionados; Odegaard no ha sido inscrito al igual que Jesús Vallejo, que son las bajas más notorias de la entidad blanca.

Ancelotti confía en su plantilla

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en una rueda de prensa telemática en la previa del partido contra el Alavés, correspondiente a la primera jornada de Liga.

“Hemos empezado bien, con buena actitud. Hemos trabajado mucho y los jugadores están comprometidos. Estamos listos para empezar esta competición, que es muy importante para nosotros. Todas las competiciones para el Real Madrid son importantes. Vamos a hacer todo lo posible para ganarla”, señaló.

Sobre la plantilla para la nueva temporada y el futuro de Martin Odegaard y Jesús Vallejo, el técnico italiano afirmó que hasta el 31 de agosto que se cierra el período de transferencias todo puede pasar.

“El tema de Ødegaard y de Vallejo no es técnico. Es una circunstancia del momento porque no podemos inscribir a todos. Puede que mañana cambie. La lista definitiva de los inscritos es el 2 de septiembre. Ødegaard lo ha hecho bien. He hablado con él y le he dicho que en la posición de centrocampistas hay mucha competencia porque tenemos ocho jugadores muy importantes. Solo podía elegir a dos y he escogido a Bale y Jović. Es temporal”, afirmó.

Sobre una posible llegada de Mbappé, Ancelotti afirmó que solo se centra en su plantilla actual y que no hablará sobre jugadores que no pertenecen al Real Madrid.

“No me gusta hablar de un jugador que no está aquí porque me gusta hablar de mis jugadores. Me gusta mucho esta plantilla porque es una buena mezcla de veteranos y jóvenes. Tienen muchas ganas y entusiasmo. He descubierto jugadores muy interesantes como Arribas, Blanco, Miguel, Marvin o Chust”, culminó.

