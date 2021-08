“No me da vergüenza”: Quinceañera hace sesión de fotos en el basurero que trabaja su papá

La historia de una joven quinceañera que decidió realizar su sesión de fotos en el basurero donde trabaja su padre ha conmovido a las redes sociales.

Las lindas imágenes tomaron por sorpresa a los internautas, quienes no dudaron en comentar al respecto.

Fue a través de la página de Facebook denominada Red Ambiental, que la serie de postales de la joven acompañada de su padre en el basurón donde labora, se dieron a conocer, volviéndose virales en poco tiempo.

La publicación fue compartida más de 500 veces y obtuvo más de seis mil reacciones al poco tiempo de ser posteadas.

Y es que los usuarios de las redes sociales quedaron más que conmovidos con la historia de esta familia.

Así quedó demostrado en más de 200 comentarios en los cuales se pueden leer muestras de afecto y admiración hacia la joven.

Diana es hija de Jorge, quien trabaja como operador de una compactadora en el centro de relleno sanitario en Nuevo León, México.

Así como en las imágenes se puede notar la presencia de la máquina que opera su progenitor.

Una quinceañera ejemplo a seguir…

En las tomas se puede apreciar también una de las área verdes de relleno sanitario ubicado en San Pedro Garza García.

“No me da vergüenza, él ha trabajado para que a mí no me falte nada. Estoy orgullosa de él, de mi familia y de quien soy”, dijo la quinceañera a un medio local.

Con esta iniciativa, la joven busca crear conciencia entre las personas que tienen bajos recursos y que se avergüenzan de su familia.

“Esta hermosa quinceañera esta tan orgullosa del trabajo de su padre, quien es operador de compactadora en Vigue Relleno Sanitario”, se puede leer en la leyenda que acompaña la publicación.

No cabe duda que la mexicana es un ejemplo a seguir.