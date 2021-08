Explosiones cerca del aeropuerto de Kabul dejan muertos y heridos

Al menos cinco muertos y una decena de heridos dejaron dos explosiones registradas fuera del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, indicaron fuentes citadas por la AFP, aunque el número exacto de víctimas sigue siendo indeterminado, dijo el Pentágono.

“Podemos confirmar que la explosión cerca de la puerta Abbey Gate de aeropuerto de Kabul ha provocado un número indeterminado de víctimas”, escribió en Twitter el portavoz del Pentágono, John Kirby, momentos después del incidente.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update.

Kirby también confirmó que hay “varias” víctimas estadounidenses y civiles, y señaló que se trató de un “ataque complejo” cerca de la puerta principal del aeropuerto, controlado por las fuerzas norteamericanas.

“Podemos confirmar que la explosión en la Abbey Gate fue consecuencia de un ataque complejo que resultó en varias víctimas civiles y estadounidenses”, señaló el portavoz del Pentágono, también en Twitter. “También podemos confirmar al menos otra explosión en o cerca del Hotel Baron, a poca distancia de la Abbey Gate”, agregó.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

