VIDEO. Biden promete “perseguir” a los autores de los atentados en Kabul

El presidente de EE. UU., Joe Biden, se pronunció este jueves, en un discurso a la nación desde la Casa Blanca, por los atentados suicidas perpetrados esta mañana en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, donde continúan las operaciones de evacuación tras la toma de poder de los talibanes.

El mandatario prometió “perseguir” a los autores de los atentados con bomba que provocaron la muerte de al menos 12 militares estadounidenses y que dejaron decenas de heridos en la capital afgana.

“No perdonaremos. No olvidaremos. Los perseguiremos y los haremos pagar”, afirmó Biden en su discurso, durante el cual llamó “héroes” a los estadounidenses fallecidos en los ataques.

Watch as I deliver remarks on the terror attack at Hamid Karzai International Airport, and the U.S. service members and Afghan victims killed and wounded. https://t.co/NBv02m3Bpm

Además, Biden prometió que EE. UU. responderá “con fuerza y precisión” en Afganistán, y recalcó que Washington no se verá disuadido de su misión de evacuar a miles de civiles de Kabul.

“No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, dijo el presidente, quien además reconfirmó la fecha límite del 31 de agosto para la retirada de las tropas de EE. UU. de Afganistán.

En su alocución, Biden también negó indicios de “colusión” entre los talibanes, asentados en el poder tras la huida de las autoridades afganas a mediados de agosto, y el grupo yihadista extremista Estado Islámico (EI) en los atentados en Kabul.

“Hasta ahora no hay evidencia que ninguno de los comandantes en el terreno me haya dado de que haya habido colusión entre los talibanes y el EI para llevar a cabo lo que sucedió hoy”, dijo el mandatario.

Los atentados de este jueves provocaron, además, un retraso de un día en la reunión entre Biden y el primer ministro de Israel, Naftali Bennett. El funcionario israelí espera reanudar lazos con la administración estadounidense tras 12 años tempestuosos bajo el mandato de su predecesor, Benjamin Netanyahu.

“Comparto, en nombre del pueblo de Israel, nuestra profunda tristeza por la pérdida de vidas estadounidenses en Kabul. Israel se mantiene al lado de Estados Unidos en estos tiempos difíciles, como Estados Unidos siempre lo ha hecho con nosotros”, declaró Bennett en un comunicado.

On behalf of the people of Israel, I share our deep sadness over the loss of American lives in Kabul.

Israel stands with the United States in these difficult times, just as America has always stood with us.

Our thoughts and prayers are with the people of the United States.

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) August 26, 2021