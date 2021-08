Talibanes permitirán salida de estadounidenses y afganos en riesgo después del 31 de agosto

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, anunció que los talibanes se han comprometido a permitir que ciudadanos estadounidenses y afganos en riesgo salgan de Afganistán después del 31 de agosto.

En rueda de prensa, Blinken sostuvo que “los talibanes han asumido compromisos públicos y privados para proporcionar y permitir un paso seguro para los estadounidenses, para los ciudadanos de terceros países y para los afganos en riesgo a partir del 31 de agosto”.

El jefe de la diplomacia declaró a los periodistas que al menos 4 mil 500 ciudadanos de EE. UU., de los 6 mil que querían salir de Afganistán, ya habían sido evacuados.

Blinken señaló en conferencia de prensa desde Washington que, según estimaciones, quedarían entonces alrededor de 1 mil 500 estadounidenses por ser evacuados según las estimaciones. Con 500 de ellos existe un “contacto directo” estrecho, dijo.

We’re on track to complete our mission in Afghanistan by Aug 31, provided the Taliban continue to cooperate, & there are no disruptions. But let me be clear, there's no deadline on our work to help remaining U.S. citizens & Afghan partners who decide they want to leave to do so. pic.twitter.com/T2AUcw8fIA

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 25, 2021