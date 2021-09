Ale Mendoza habla sobre los prejuicios de los tatuajes en su nuevo tema

Ale Mendoza, quien ganó fama internacional por su tema “Ready To Go” junto a Dyland & Lenny está de regreso con música fresca y un extraordinario videoclip.

El año pasado, el cantante guatemalteco estuvo envuelto en una polémica por sus comentarios sobre el confinamiento para evitar el contagio del COVID-19. En ese momento, Mendoza tuvo que realizar una aclaración pública y pedirle a sus fans que se siguieran cuidando.

En estos meses, el cantante ha lanzado algunos videoclips pero ahora presenta formalmente el primer sencillo de lo que sería su próximo álbum.

“‘Dile a tu mamá‘ es una canción con la que me siento identificado por ser algo que me pasó en mi vida. Además, sé que muchas personas se identificarán ya que a diario a muchos nos juzgan por los tatuajes, nuestra forma de vestir, de hablar, nuestro trabajo, entre otros. La finalidad de esta canción es darle un mensaje a las personas de que conozcan a los demás, que no los juzguen a la primera”, dice Ale Mendoza.

El videoclip de este sencillo fue dirigido por Kenneth Müller y fue grabado en diferentes locaciones de Guatemala. El tema es producido por Juanfer Herrera.

“He trabajado muchos videoclips con Kenneth, realmente lo considero un buen amigo. Es una persona que tiene mucho talento y profesionalismo en lo que hace”, agrega el cantante.

Ale Mendoza nos comentó que irá lanzando más sencillos y como adelanto de la sorpresa para sus fans reveló que está trabajando en una colaboración con un artista mexicano, lo que espera que sea todo un éxito.

“Les traigo muchas sorpresas, entre ellas está que te comento, una colaboración con un artista mexicano lo que me tiene muy emocionado. Por el momento, yo sigo viviendo mi confinamiento en mi finca, lejos de la ciudad. Hay que seguirnos cuidando del COVID-19 y espero que les guste mi nuevo tema”, concluye el famoso guatemalteco.

