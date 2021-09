¿Son swingers? Edwin Luna confiesa si Kimberly Flores puede tener relaciones sexuales con otro

Desde que ingresó a La casa de los famosos, Kimberly Flores ha estado en el ojo del huracán.

En los últimos días, la guatemalteca ha protagonizado varios momentos candentes junto al actor mexicano Roberto Romano.

Y es que Flores, en poco tiempo, hizo de las suyas al pasearse con muy poca ropa dentro de la casa.

Uno de esos acercamientos con el actor ocurrió mientras se lavaba los dientes y Kim casi le da un beso en la boca.

En otro momento, la cantante metió las manos en el bolsillo del galán, mientras este no dejaba de acariciarle el cuello y la espalda.

Pero eso no es todo, ya que ella decidió levantarle la sudadera a él para verle parte del abdomen y quizá un bulto que se le formó en su pants.

Ante tal escándalo, los cibernautas comenzaron a rumorear que a su marido no le gustaba nadita que su amada anduviera del tingo al tango.

Ante los hechos, fue el mismo Edwin Luna quien decidió aclarar cómo es que él lo toma y las condiciones que le puso a su pareja.

Las confesiones de Edwin Luna sobre su relación con Kimberly Flores

“Creo que estamos muy acostumbrados los dos, desde que inició nuestra relación siempre estamos en el ojo del huracán”, declaró el líder de La Trakalosa de Monterrey.

Ante los rumores de que él y ella estaban en plan swinger, él se encargó de fijar una postura.

“No somos swingers. Yo no sé que está pasando por la mente de Kim y cuáles son sus estrategias para durar, pero sé que es una mujer que durante cuatro años me ha dado el respeto”, afirmó Luna.

Además, agregó: “Kimberly me ha dado valor, me ha dado amor, ha cuidado a nuestros hijos, que yo siempre voy a tener en la mente que no va a llegar a ese extremo de quebrar a la familia”, concluyó Edwin.