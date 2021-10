Liverpool y Manchester City benefician al Chelsea en Anfield

Con el empate en Livepool, el Chelsea se queda con el primer puesto de la Premier League en la séptima jornada luego de que el sábado se impusieran al Southampton por 3-1.

El equipo londinense lidera la tabla con 16 puntos, uno de ventaja sobre los Reds y dos respecto a un cuarteto compuesto por los dos equipos de Manchester, Everton y Brighton.

The Premier League table is TIGHT heading into the international break 😅 pic.twitter.com/YWLu9suJPQ

— Goal (@goal) October 3, 2021