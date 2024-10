Liverpool rescata empate ante Arsenal, pero pierde liderato

Mohamed Salah acudió al rescate del Liverpool, superado en el marcador hasta el último tramo, y con su gol poco antes del cierre evitó su derrota y selló un empate ante el Arsenal en el Emirates, pero insuficiente para evitar la pérdida del liderato de la Premier que pasa a manos del Manchester City.

No tenía margen de error el cuadro del neerlandés Arne Slot que desde hace semanas mantiene un enconado mano a mano con el conjunto de Pep Guardiola. El City ganó el sábado, al Southampton. Y el Liverpool necesitaba vencer para no caer de la cima.

Pero su rival, el Arsenal, era un mal socio para el objetivo a pesar de la decepcionante derrota encajada contra el Bournemouth en la fecha anterior. Porque el cuadro de Mikel Arteta es uno de los aspirantes. También pudo ganar.

El empate es insuficiente para ambos. Para el Liverpool porque pierde el liderato. Para el Arsenal porque se aleja del objetivo. Los londinenses, con solo un punto de los últimos seis queda ya a cinco del campeón. Los reds, a uno.

Impulsado por el habitual intenso ritmo en los arranques el Arsenal tomó ventaja. Superior a su rival, aprovechó la inspiración de Bukayo Saka para tomar ventaja. Un centro largo, desde su propio campo, de Ben White, llegó a Saka que superó en la carrera a Andrew Robertson al que sentó en el área y después marcó por el palo corto de Caomhin Kelleher.

El empate pudo llegar al cuarto de hora pero falló Salah. Y llegó cuatro más tarde. En un balón parado. Un córner botado por Trent Alexander Arnold que peinó en el primer palo Luis Díaz y que remató a la red Virgil Van Dijk.

Aún así, el Arsenal se marchó al descanso con ventaja. Marcó en el 43 Mikel Merino, con incertidumbre, validado al final por el VAR. Remató de cabeza el exjugador de la Real Sociedad una falta lateral lanzada por Declan Rice.

Pretendió llegar igualado al intermedio el Liverpool y pudo con un remate de cabeza del argentino Alexis Mac Allister que frustró David Raya, que firmó otra vez un partido completo.

Llevaba tiempo mejor el Liverpool. Dominador, sobre todo con el triple cambio de Slot que sacó al césped a Konstantinos Tsimikas, Dominik Szoboslzlai y Cody Gakpo.

Pero no encontró el empate hasta el 81, con un gol clásico. Un balón largo, marca de la casa de Alexander Arnold hacia Darwin Núñez que recorrió unos metros, encontró a Salah, su acompañante en la carrera, que, de primeras superó a Raya. Empató pero perdió el liderato.

