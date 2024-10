Así se jugará la fase final en la Primera División

Una jornada emotiva se vivió este domingo 27 de octubre en la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados de Guatemala con la celebración de 10 partidos de forma simultánea, y donde los grandes ganadores fueron San Pedro F. C. (grupo A) y F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa (grupo B). Así como Los Potros de la Nueva Concepción.

Este domingo se disputó la jornada 18 de la Primera División, cierre de la fase regular, donde se confirmó la presencia de los cuatro equipos que clasificaron directo a la fase de cuartos de final: Deportivo Suchitepéquez y San Pedro F. C. por el grupo A; Atlético Mictlán y Santa Lucía Cotzumalguapa por el grupo B.

Los resultados de la jornada

Grupo A

Quiche 0-0 Deportivo Suchitepéquez

Democracia 4-0 Juventud Copalera

Pajapita 4-4 Coatepeque

San Pedro 3-2 La Libertad

Los Potros de Nueva Concepción 3-0 Deportivo Iztapa

Grupo B

A. F. F. Guatemala 4-0 Barberena

Club de Futbol Universidad 1-1 San Benito

Chiquimulilla 1-0 Aurora

Deportivo Sacachispas 3-1 Santa Lucía Cotzumalguapa

Atlético Mictlán 3-1 Gualán

Las llaves de acceso a cuartos de final

De esta forma, Deportivo Suchitepéquez, San Pedro, Atlético Mictlán y Santa Lucía Cotzumalguapa fueron los clasificados directos a cuartos de final, y deberán descansar una semana en lo que ocho clubes buscan en el campo los otros cuatro boletos para disputar esta instancia.

Chiquimulilla-Democracia

Aurora-Deportivo Iztapa

La Libertad-Sacachispas

Nueva Concepción-San Benito

El gran perdedor de la jornada fue el Club de Futbol Universidad que con su megaproyecto no accedió a la fase final al quedar en la posición. De esta forma, el cuadro estudioso suma otro gran fracaso en su intento de llevar esta franquicia a la Liga Guate Banrural.

Los partidos de ida se jugarán a mitad de semana, y los de vuelta el siguiente fin de semana. Los ganadores de las series avanzarán a los cuartos de final, y deberán jugar en casa el partido de ida, para cerrar de visita en la búsqueda de los boletos a semifinales del Apertura 2024 de la Liga Primera División.

Este lunes se realizará una sesión de trabajo entre los equipos clasificados a la fase de acceso a cuartos de final para definir detalle logísticos de cada una de las series.