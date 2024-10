Lo que necesita Guatemala para clasificar a la próxima Copa Oro

La Copa Oro es el torneo de selecciones más importante de la Concacaf, y la clasificación a este prestigioso certamen es un reto que Guatemala aún tiene pendiente para la edición de 2025. A pesar de que la selección nacional lidera su grupo en la Liga de Naciones, ni siquiera ganando su grupo asegura su presencia en la Copa Oro.

En la Copa Oro 2023, Guatemala logró un hito importante al superar la fase de grupos por primera vez en 12 años. Este logro encendió la esperanza en la afición guatemalteca, que vio en el equipo dirigido por Luis Fernando Tena un plantel con gran potencial. Sin embargo, el sueño de avanzar más allá se truncó en los cuartos de final tras una derrota ante Jamaica.

