Lionel Messi celebró la victoria del Barça ante el Real Madrid

En una de las noches más memorables de lo que va de temporada, el FC Barcelona superó al Real Madrid con un impresionante marcador de 0-4 en el Santiago Bernabéu. La histórica victoria no solo alegró a los aficionados blaugranas, sino que también generó una reacción nostálgica de una de las figuras más queridas en la historia del club: Lionel Messi. Pese a que Messi actualmente viste los colores del Inter Miami, su vínculo con el Barcelona se mantiene intacto, y esto quedó demostrado a través de un mensaje breve pero lleno de sentimiento hacia el equipo de sus amores.

El mensaje de Messi fue breve pero impactante. “Qué hermosa victoria”, publicó el argentino en un comentario en la cuenta oficial del Barcelona, donde el club celebraba el triunfo contra su eterno rival. Para muchos, el mensaje de Messi fue un recordatorio de que, aunque haya emprendido una nueva aventura en la Major League Soccer (MLS), su corazón sigue latiendo con los colores azul y grana.

¡¡AQUÍ ES DONDE LOS CULÉS LLORAN!! Señoras y señores, pasó. Sucedió. No es una edición. No es un montaje. Lionel Messi no es de comentar mucho en redes sociales, pero simplemente no pudo evitar reaccionar al histórico ¡¡0-4!! que su amado FC Barcelona le clavó al Real Madrid en… pic.twitter.com/DwF9jWtb4e

— Invictos (@InvictosSomos) October 27, 2024