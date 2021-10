Yankees y Medias Rojas se enfrentarán en el Juego del Comodín de la Liga Americana

Los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston consiguieron sus respectivos boletos de comodines para los playoffs en la Liga Americana, que cerró este domingo la temporada regular en las Grandes Ligas de béisbol.

En el Yankee Stadium, el toletero Aaron Judge aseguró, con una solitaria carrera en la novena entrada, un lugar en los playoffs para el equipo neoyorkino, que ganó 1×0 a los ya clasificados Rays de Tampa Bay.

Nueva York terminó el año con balance de 92-70, logrando un quinto boleto consecutivo de postemporada. Ahora esperarán hasta el martes para jugar nuevamente en el partido entre comodines de la Liga Americana contra Boston.

Los Medias Rojas de Boston también se aseguraron un lugar en los playoffs, lo consiguieron el último día ante los Nacionales 7×5 en Washington.

Con 33 mil 986 espectadores en el estadio de la capital, los ´patirrojos´, lograron ganar gracias a un jonrón de dos carreras del dominicano Rafael Devers en el noveno inning.

El taponero Nick Pivetta, un abridor que lanzó el jueves, entró en la novena entrada y logró su primer salvamento desde 2019, ponchando al peligroso dominicano Juan Soto.

Boston y Nueva York se enfrentarán el martes para determinar cuál de los dos se medirán al campeón de la División Este de la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay.

Los Medias Rojas y los Yankees ingresaron al día empatados con balance de 91-70, un juego por delante de los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle.

