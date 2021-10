Lizbeth Rodríguez se pasea en las calles en lencería de encaje

A Lizbeth Rodríguez parece poco importarle la opinión de los demás, es por ello que siempre hace lo que quiere.

Sin embargo, recientemente, la famosa youtuber decidió despojarse de todo lo que traía y quedarse solo en lencería por la calle.

Dicha acción dejó con la boca abierta a sus miles de seguidores de Instagram, en donde posteo la fotografía.

La influencer mexicana, antes conocida como La Chica Badabun, compartió la foto donde se le ve paseando por las transitadas calles de México.

Sin embargo, lo que llamó la atención, es que la joven decidió destapar la parte de su pecho y abdomen, dejando al descubierto su figura.

Los comentarios no se hicieron esperar, ya que todos quedaron impactados de su acción.

Sin embargo, se centraron mucho más en la increíble figura que presume, pese a que ha acudido al cirujano para lograrlo.

En la foto, se puede apreciar a Rodríguez posando frente al lente de la cámara, utilizando un pantalón negro y un blazer del mismo color.

¿En favor o en contra de Lizbeth Rodríguez?

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar y, aunque a muchos no les gustó, otros le aplaudieron que no le importe lo que se diga de ella.

Inclusive muchos le demostraron su admiración y afirmaron que ella era una mujer muy valiente.

Recordemos que, luego de terminar su contrato con Badabun, la joven continúo con su proyecto Exponiendo Infieles.

Aunque ahora por su cuenta, la mexicana sigue con el gran éxito que obtuvo al principio de su carrea.

Y es que no hay día en el que Lizbeth conquiste a nuevos seguidores con su gran carisma y belleza.

Actualmente, tiene más de 11 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, los cuales continúan en aumento.

En su perfil podemos encontrar imágenes de su día a día, en donde no faltan las fotos en traje de baño.