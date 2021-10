Guatemaltecos se preparan para el XXI Campeonato Mundial de Boxeo Masculino

Boxeadores de 105 países participarán en el XXI Campeonato Mundial de Boxeo Masculino AIBA en Belgrado, Serbia. El número de boxeadores registrados es de 650 atletas, lo que es un récord en la historia del torneo.

El XXI Campeonato Mundial de Boxeo se celebrará en Belgrado entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre de 2021 bajo la organización de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) y la Federación Serbia de Boxeo.

Inicialmente el campeonato iba a realizarse en Nueva Delhi (India), pero por problemas con la financiación, la federación de este país declinó la organización del evento.

La competencia se llevará a cabo en 13 categorías de peso por primera vez en la historia de AIBA. Las categorías de peso se ampliaron a partir de agosto de 2021, y el Campeonato de Belgrado se convertirá en la primera competición importante con este formato.

Guatemala estará representada por tres boxeadores Carlos Ramírez (51 kg), Juan Reyes (60 kg) y Carlos Tobar (67 kg), los tres representantes nacionales ya conocen a sus rivales en primera ronda:

Se otorgará un premio en metálico significativo a los medallistas del torneo; el fondo de premios se fija en 2.6 millones de dólares. Los medallistas de oro de cada categoría recibirán 100 mil dólares, los medallistas de plata recibirán 5o mil dólares y los dos medallistas de bronce (semifinalistas) recibirán 25 mil dólares.

‘Creo que este Campeonato Mundial iniciará un nuevo capítulo en la historia de AIBA. Tenemos un número récord de participantes compitiendo en 13 nuevas categorías de peso, lo cual es una señal de la fuerza del boxeo y su extenso desarrollo global. Estamos brindando a nuestros atletas las mejores oportunidades para tener éxito y haremos todo lo posible para garantizar una oportunidad justa y peleas justas para cada participante. Realmente espero con ansias la apertura del Campeonato en Belgrado ”, dijo el presidente de AIBA, Sr. Umar Kremlev.

Moments 🔥 of the open ceremony of AIBA Men’s World Boxing Championships🥊#AIBAWCHS2021 #boxing pic.twitter.com/H5wcMu2LiY

— AIBA (@AIBA_Boxing) October 25, 2021