En redes sociales genera polémica la publicación de un video en el cual se observa como un grupo de ciudadanos agreden e intentan desvestir a dos mujeres que, presuntamente, estaban robando.

Este suceso se registró la tarde del 26 de octubre en el centro de Cali, en Colombia. En ese lugar empezó el rumor sobre un presunto intento de hurto.

En medio de la confusión surgieron acusaciones contra dos mujeres, que supuestamente habrían intentado robar en un centro comercial, en una modalidad conocida como “robo hormiga”.

🚨¡Ojo! Está es la banda de ladrones en el centro de Cali, tenga mucho cuidado🚨 Allí se ve el momento en el que distraen aún joven y lo roban. Las dos mujeres fueron 'masajeadas' por la comunidad luego de que el joven se diera cuenta que lo habían robado. pic.twitter.com/Nkusa6M93y — Q'hubo Cali (@QhuboCali) October 26, 2021

Otros aseguraban que era un hurto con el sistema del ‘cosquilleo’, que consiste en aprovechar la distracción de una persona y despojarla de alguna pertenencia en medio de los peatones y en almacenes concurridos.

Las dos mujeres fueron interceptadas en el camino. De un momento, varias personas las agarran y empujan hasta que las dos mujeres terminan semidesnudas al serles arrancadas sus blusas.

Un grupo de ciudadanos intentó desvestir a dos mujeres que fueron sorprendidas robando en el centro de Cali. Las autoridades intervinieron para evitarlo. pic.twitter.com/RHc51zpVKc — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) October 26, 2021

Acción cuestionada por las autoridades

Esa práctica es conocida en Colombia como “masajeada” y es cuestionada por las autoridades porque resulta contraria a las disposiciones legales.

Una patrulla de la policía llegó para conocer el caso y los uniformados debieron esforzarse para frenar las agresiones. Las dos mujeres fueron sacadas del sector en un carro de la institución policial.

En este caso no se habría presentado denuncia y no se aplicaría medida debido a que no fueron reportadas en flagrancia cuando llegaron los policías.

El comandante de la policía metropolitana colombiana, Juan Carlos León Montes, ha mantenido un llamado para que no se incurra en estas agresiones y advierte que los responsables se pueden ver sometidos a procesos judiciales.

Las mercancías o pertenencias habrían sido recuperadas durante los incidentes, se confirmó.