EE. UU. emite el primer pasaporte con género “X”

EE. UU. anunció el miércoles la emisión del primer pasaporte con una “X” en la categoría de género, un paso histórico para las personas que luchan contra la calificación binaria de hombre o mujer.

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció que esta opción estará disponible a nivel general a principios de 2022, tanto para los pasaportes como para los certificados de nacimiento de los estadounidenses en el extranjero.

“Quiero reiterar, con motivo de esta emisión de pasaportes, el compromiso del Departamento de Estado con la promoción de la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, incluidas las personas LGBTQI+”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.

.@StateDept continues to take steps to demonstrate our commitment to promoting the freedom, dignity, and equality of all people – including LGBTQI+ U.S. citizens. https://t.co/39tqEgJiNo

— Ned Price (@StateDeptSpox) October 27, 2021