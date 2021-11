VIDEO. Andrew Garfield despierta emociones al llorar en una entrevista

Andrew Garfield promociona su nueva película “Tick, Tick… Boom!“, un musical producido y distribuido por Netflix.

El famoso brindó una entrevista para “Late Night Show” de Stephen Coldbert. Durante la misma habló sobre su nuevo proyecto, sin embargo, lloró cuando el presentador lamentó el fallecimiento de la madre de Garfield.

Andrew se sinceró sobre la muerte de su madre y explico cómo el musical basado en la vida de Jonathan Larson, dramaturgo estadounidense conocido por llevar a las tablas la obra de “Rent”, le ayudó en su duelo.

El también protagonista de “El sorprendente Hombre Araña” (2012) se enteró que su madre, Lynn Garfield, se encontraba delicada tras luchar por varios años contra el cáncer de páncreas que le había sido diagnosticado mientras filmaba “The Eyes of Tammy Faye”.

Aunque la celebridad continúo trabajando, por órdenes de su madre, voló hasta Inglaterra para pasar dos últimas semanas junto a ella.

“El duelo, que se queda con nosotros hasta que morimos, es el amor que no pude expresarle aunque se lo dije todos los días”, confesó Garfield a Colbert, aclarando que él y su madre eran muy unidos. “Este filme Tick, Tick… Boom! es sobre reconocer la cuenta regresiva de todos, todos sabemos que la vida es sagrada y corta”, agregó.

Andrew Garfield no pudo contener las lágrimas y le explicó al conductor lo agradecido que estaba con “Tick, Tick… Boom!”, Jonathan Larson y Lin-Manuel Miranda (director de la película) porque entonces pudo “honrar a la persona más hermosa que conoció en su vida”.

“Mi madre y Jonathan Larson eran artistas, eran guerreros del Arte. Ellos conocían el poder del Arte y cómo los podía ayudar a dejar este mundo en una mejor manera de la que lo encontraron”, concluyó.

