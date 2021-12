Confimados los horarios para la final de Liga Concacaf entre Comunicaciones y Motagua

Concacaf ha confirmado el calendario para la final de la Liga Concacaf Scotiabank 2021 (SCL). La final de ida y vuelta entre Comunicaciones FC y FC Motagua se llevará a cabo el miércoles, 8 de diciembre y el martes, 14 de diciembre de 2021, respectivamente.

En la semifinal del miércoles por la noche, el FC Motagua aseguró un empate 0-0 contra Forge FC en el Estadio Nacional en Tegucigalpa, Honduras. Con este resultado, FC Motagua y Forge FC empataron 2-2 en el global y Motagua ha avanzado en base al criterio de desempate de la competencia (goles de visitante).

El martes por la noche, Comunicaciones FC superó 2-1 al CD Guastatoya en el Estadio Doroteo Guamuch Flores en la Ciudad de Guatemala. Con ese resultado, Comunicaciones aseguró una victoria global de 3-1, convirtiéndose en el primer equipo de Guatemala en avanzar a una Final de la SCL.

Confirmada la Final de la Liga Concacaf Scotiabank 2021 entre Comunicaciones FC y FC Motagua Detalles: https://t.co/CTZoWiCIfD#SCL21 pic.twitter.com/l20d2tIBE7 — Concacaf (@Concacaf) December 3, 2021

Horarios para la final

Comunicaciones FC será el anfitrión de la final de vuelta por ser el club con mejor desempeño de los dos finalistas en las rondas anteriores de la SCL 2021 (basado en victorias, empates y diferencia de goles).

Miércoles, 8 de diciembre de 2021 – Final de ida

18:00 horas – FC Motagua vs Comunicaciones FC – Estadio Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras

Martes, 14 de diciembre de 2021 – Final de vuelta

21:00 horas – Comunicaciones FC vs FC Motagua – Estadio Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Los dos finalistas de la SCL 2021 (Comunicaciones FC y FC Motagua), los dos semifinalistas que no avanzaron a la Final (CD Guastatoya and Forge FC) y los dos clubes mejor clasificados de los cuartos de final que no lograron avanzar a las semifinales (Deportivo Saprissa y Santos de Guápiles) han garantizado su participación en la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2022 (SCCL).

El ganador de la SCCL 2022 será coronado campeón regional de clubes y representará a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

